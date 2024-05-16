Марченко (Водолазко) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти08.11.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Водолазко Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Демченко (Марченко) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Марченко Фëдор Михайлович
Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
04.10.1924
Дочь: Марченко Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ширяева (Марченко) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
28.07.1928
Сын: Марченко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
08.11.1936
Сын: Марченко Александр Михайлович
Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович
Смерть
08.11.1975