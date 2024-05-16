Марченко (Водолазко) Мария Ильинична 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марченко (Водолазко) Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

08.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Водолазко Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Демченко (Марченко) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Марченко Фëдор Михайлович

Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Марченко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Марченко Пëтр Михайлович

Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
04.10.1924

Дочь: Марченко Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ширяева (Марченко) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
28.07.1928

Сын: Марченко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
08.11.1936

Сын: Марченко Александр Михайлович

Отец ребёнка: Марченко Михаил Ефимович

Смерть
08.11.1975

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