Зенин Яков Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
22.10.1887 ст.
Родители: Верхнего хутора крестьянин Дмитрий Василиев Зенин и законная жена его Олимпиада Павлова, оба православные. ГААО, Фонд 1150, О.1, Д.26, Л.56об-57 https://yandex.ru/archive/catalog/cf1fa1be-7b... Показать все
Восприемник
25.10.1887 ст.
Восприемники: запасной рядовой солдат Михаил Федоров Усачев и девица Евдокия Павлова Касаткина. ГААО, Фонд 1150, О.1, Д.26, Л.56об-57
Крещение
25.10.1887 ст.
Крещение совершал в Владимирской церкви слободы Владимировка священник Александр Кудрявцев. ГААО, Фонд 1150, О.1, Д.26, Л.56об-57
Бракосочетание
20.01.1913 ст.
Жених: крестьянин Астраханской губернии, Царевского уезда, Владимровской волости и слободы Яков Дмитриев Зенин (25 лет), православный, первым браком. Невеста: Астраханская мещанка Анна Иванова Иванова... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.
Дочь: Дорофеева (Зенина) Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Зенина (Иванова) Анна Ивановна
Родители: крестьянин Астраханской губернии, Царевского уезда, Владимировской волости и слободы Иаков Дмитриев Зенин и законная его жена Анна Иоанновна, оба православные. ГААО, Фонд 726, О. 3, Д. 90, Л... Показать все
Смерть
Неизвестно