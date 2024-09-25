Зенин Яков Дмитриевич 22.10.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зенин Яков Дмитриевич

Место рождения

Верхний, Царевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

22.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
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Место
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Рождение
22.10.1887 ст.

Отец: Зенин Дмитрий Васильевич

Мать: Зенина (Касаткина) Олимпиада Павловна

Верхний, Царевский уезд, Астраханская губерния
Родители: Верхнего хутора крестьянин Дмитрий Василиев Зенин и законная жена его Олимпиада Павлова, оба православные. ГААО, Фонд 1150, О.1, Д.26, Л.56об-57 https://yandex.ru/archive/catalog/cf1fa1be-7b... Показать все
Восприемник
25.10.1887 ст.
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: запасной рядовой солдат Михаил Федоров Усачев и девица Евдокия Павлова Касаткина. ГААО, Фонд 1150, О.1, Д.26, Л.56об-57
Крещение
25.10.1887 ст.
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Крещение совершал в Владимирской церкви слободы Владимировка священник Александр Кудрявцев. ГААО, Фонд 1150, О.1, Д.26, Л.56об-57
Бракосочетание
20.01.1913 ст.

Жена: Зенина (Иванова) Анна Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: крестьянин Астраханской губернии, Царевского уезда, Владимровской волости и слободы Яков Дмитриев Зенин (25 лет), православный, первым браком. Невеста: Астраханская мещанка Анна Иванова Иванова... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1915 ст.

Дочь: Дорофеева (Зенина) Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Зенина (Иванова) Анна Ивановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Родители: крестьянин Астраханской губернии, Царевского уезда, Владимировской волости и слободы Иаков Дмитриев Зенин и законная его жена Анна Иоанновна, оба православные. ГААО, Фонд 726, О. 3, Д. 90, Л... Показать все
Смерть
Неизвестно

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