Фогель Виктор Готлибович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1974
Сын: Фогель Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Устюжанина Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
23.07.1984
Сын: Фогель Александр Викторович
Мать ребёнка: Устюжанина Валентина Федоровна
Смерть
Неизвестно