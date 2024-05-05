Фогель Виктор Готлибович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фогель Виктор Готлибович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1974

Сын: Фогель Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Устюжанина Валентина Федоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.07.1984

Сын: Фогель Александр Викторович

Мать ребёнка: Устюжанина Валентина Федоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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