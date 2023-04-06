Гальцов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГальцов Никита

Гальцов Никита

avatar

Место рождения

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1827 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1827

Сын: Гальцов Илья Никитич

Мать ребёнка: не указана

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close