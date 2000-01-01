Софронова Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова Елена Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пумпянская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Пумпянский Николай Петрович

Бракосочетание
1902

Муж: Пумпянский Николай Петрович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пумпянский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Пумпянский Николай Петрович

Смерть
1960
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