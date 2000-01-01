Софронова Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пумпянская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Пумпянский Николай Петрович
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пумпянский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Пумпянский Николай Петрович
Смерть
1960