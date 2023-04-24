Попов Григорий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Алексей Яковлев
Мать: Юлитта Лукина
Бракосочетание
17.01.1893
Жена: Попова Ксения Аполлонова
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Попова Ксения Аполлонова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Попов Иван Григорьев
Мать ребёнка: Попова Ксения Аполлонова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Попова Ксения Аполлонова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Попова Ксения Аполлонова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елизавета Григорьева
Мать ребёнка: Попова Ксения Аполлонова
Работа или профессия
Неизвестно