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Попов Григорий Алексеев

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1875

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Алексей Яковлев

Мать: Юлитта Лукина

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1893

Жена: Попова Ксения Аполлонова

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Попов Федор Григорьев

Мать ребёнка: Попова Ксения Аполлонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Попов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Попова Ксения Аполлонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Попова Ксения Аполлонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Попов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Попова Ксения Аполлонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елизавета Григорьева

Мать ребёнка: Попова Ксения Аполлонова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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