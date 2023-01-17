Родченкова-Чернухина Анна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Родченков-Чернухин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Заволокина Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Родченков-Чернухин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Родченкова-Чернухина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно