Родченкова-Чернухина Анна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Анна Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Родченков-Чернухин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Заволокина Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Родченков-Чернухин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Родченкова-Чернухина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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