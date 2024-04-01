Богословцева (Сухова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословцева (Сухова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

11.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Сухов Иван Федорович

Мать: Сухова ?

Бракосочетание
24.01.1855

Муж: Богословцев Дмитрий Егоров

М.18 Ж.18 сиротств.дочь кр. Полуденной
Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Богословцев Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Богословцев Дмитрий Егоров

Смерть
11.11.1898
60 лет, от старости
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