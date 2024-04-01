Богословцева (Сухова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти11.11.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Сухов Иван Федорович
Мать: Сухова ?
Бракосочетание
24.01.1855
М.18 Ж.18 сиротств.дочь кр. Полуденной
Рождение ребёнка
01.01.1858
Сын: Богословцев Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Богословцев Дмитрий Егоров
Смерть
11.11.1898
60 лет, от старости