Карабань Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Карабань Андрей
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.11.1938
Военная награда
31.08.1943
Медаль "За оборону Сталинграда"
Военная награда
19.03.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
07.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
09.06.1945
Медаль "За взятие Берлина"
Смерть
Неизвестно