Карабань Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарабань Дмитрий Андреевич

Карабань Дмитрий Андреевич

Место рождения

Двор-Жары, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Карабань Андрей

Мать: не указана

Двор-Жары, Ушачский район, Витебская область
Призыв на военную службу
?.11.1938
Военная награда
31.08.1943
Медаль "За оборону Сталинграда"
Военная награда
19.03.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
07.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
09.06.1945
Медаль "За взятие Берлина"
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.