Епифан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Кузнецов Иван Епифанов

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Кузнецов Иосиф Епифанов

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1843

Дочь: Дарья Епифанова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Заботкина Марина Епифанова

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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