Епифан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1816
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1829
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1843
Дочь: Дарья Епифанова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Заботкина Марина Епифанова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно