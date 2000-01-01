Умнов Ермолай Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнов Ермолай Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Умнов Трифон Максимович

Мать: не указана

Смерть
1850
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