?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Бастрыкин Максим Миронович
Отец ребёнка: Бастрыкин Мирон Егорович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Бастрыкин Мирон Егорович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Агафья Мироновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Мирон Егорович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Мироновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Мирон Егорович