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Зарембо Мирон Семёнович

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Место рождения

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния

Дата рождения

16.08.1885 ст.

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1885 ст.

Отец: Зарембо Семён Тимофеевич

Мать: Зарембо Ефимия Борисовна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Бракосочетание
07.02.1914 ст.

Жена: Зарембо Просковья Григорьевна

Кубок, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.11.1914 ст.

Сын: Зарембо Николай Миронович

Мать ребёнка: Зарембо Просковья Григорьевна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Смерть
1958
Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
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