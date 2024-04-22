Зарембо Мирон Семёнович
Место рождения
Дата рождения16.08.1885 ст.
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1885 ст.
Отец: Зарембо Семён Тимофеевич
Мать: Зарембо Ефимия Борисовна
Бракосочетание
07.02.1914 ст.
Кубок, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.11.1914 ст.
Сын: Зарембо Николай Миронович
Мать ребёнка: Зарембо Просковья Григорьевна
Смерть
1958