Аристова Улита Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804 или 1809
Дочь: Проскурякова Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Проскурякова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Около 18.01.1812
Сын: Аристов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич
Бракосочетание
23.01.1814
Смерть
Неизвестно