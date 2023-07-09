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Аристова Улита Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804 или 1809

Дочь: Проскурякова Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Проскурякова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Около 18.01.1812

Сын: Аристов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Проскуряков Степан Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.01.1814

Муж: Проскуряков Степан Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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