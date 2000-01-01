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Гагарина Елена Владимировна
Гагарина Елена Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.04.1927
Пол
Женский
Отец
Гагарин Владимир Анатольевич
1887 г.р.
Мать
Гагарина (Бельская) Мария Всеволодовна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1927
Отец:
Гагарин Владимир Анатольевич
Мать:
Гагарина Мария Всеволодовна
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