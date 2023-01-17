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Куранова Фотина Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.04.1894 ст.

Дата смерти

03.07.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1857 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1894 ст.

Отец: Куранов Андрей Егорович

Мать: Куранова Дарья Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Иван Николаевич Аристов и Елена Егоровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 18 номер 47
Смерть
03.07.1894 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от катара желудка в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-16 файл 22 номер 50
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