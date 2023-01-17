Куранова Фотина Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1894 ст.
Дата смерти03.07.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1894 ст.
Отец: Куранов Андрей Егорович
Восприемники: казаки Иван Николаевич Аристов и Елена Егоровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 18 номер 47
Смерть
03.07.1894 ст.
Умерла от катара желудка в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-16 файл 22 номер 50