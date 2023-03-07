Уткина Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Уткин Федот Степанович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Уткин Федот Степанович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Уткин Ефим Федотович
Отец ребёнка: Уткин Федот Степанович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Уткин Федот Степанович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Надежда Федотовна
Отец ребёнка: Уткин Федот Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1813