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Уткина Марфа Ивановна

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Место рождения

Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1813

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Уткин Федот Степанович

Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Уткин Федот Степанович

Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Уткин Ефим Федотович

Отец ребёнка: Уткин Федот Степанович

Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Уткин Сидор Федотович

Отец ребёнка: Уткин Федот Степанович

Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Надежда Федотовна

Отец ребёнка: Уткин Федот Степанович

Белопесоцкая, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Федот Степанович

Смерть
После 1813
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