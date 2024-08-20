Алафузова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.04.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Alafouzof Ivan
Отец ребёнка: Алафузов Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1901
Сын: Алафузов Владимир Антонович
Отец ребёнка: Алафузов Антон Иванович
Смерть
29.04.1964