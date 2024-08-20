Алафузова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алафузова Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.04.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Alafouzof Ivan

Отец ребёнка: Алафузов Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алафузов Антон Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1901

Сын: Алафузов Владимир Антонович

Отец ребёнка: Алафузов Антон Иванович

Смерть
29.04.1964

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