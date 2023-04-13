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Шаповалов Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Шаповалов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.1910

Жена: Шаповалова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
18.01.1914

Дочь: Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаповалова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
25.09.1915

Дочь: Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Шаповалова Татьяна Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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