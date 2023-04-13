Шаповалов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Шаповалов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1910
Рождение ребёнка
18.01.1914
Дочь: Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Шаповалова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
25.09.1915
Дочь: Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Шаповалова Татьяна Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно