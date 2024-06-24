Захарова (Потапова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1886 ст.
Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович
Рождение ребёнка
23.06.1892 ст.
Дочь: (Захарова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович
Рождение ребёнка
18.06.1894 ст.
Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович
Рождение ребёнка
08.08.1897 ст.
Сын: Захаров Александр Петрович
Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович
Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович
Рождение ребёнка
24.10.1906 ст.
Дочь: (Захарова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович
u226o4d466s_337
Смерть
Неизвестно