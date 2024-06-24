Захарова (Потапова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Потапова) Анна Ивановна

Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Пётр Филатович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1886 ст.

Сын: Захаров Иван Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1892 ст.

Дочь: (Захарова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1894 ст.

Сын: Захаров Иван Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1897 ст.

Сын: Захаров Александр Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1903 ст.

Сын: Захаров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1906 ст.

Дочь: (Захарова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Захаров Пётр Филатович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Смерть
Неизвестно

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