Скирда Алексей Евсеевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1868
Отец: Скирда Евсевий Алексеевич
Мать: Скирда Мария Васильевна
Бракосочетание
10.10.1893
Рождение ребёнка
31.01.1897
Дочь: Пелишенко Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Скирда Екатерина Порфирьевна
Рождение ребёнка
12.01.1900
Дочь: Пелишенко Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Скирда Екатерина Порфирьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно