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Скирда Алексей Евсеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.03.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1868

Отец: Скирда Евсевий Алексеевич

Мать: Скирда Мария Васильевна

Бракосочетание
10.10.1893

Жена: Скирда Екатерина Порфирьевна

Рождение ребёнка
31.01.1897

Дочь: Пелишенко Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Скирда Екатерина Порфирьевна

Рождение ребёнка
12.01.1900

Дочь: Пелишенко Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Скирда Екатерина Порфирьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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