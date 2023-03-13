Малухова Ирина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Малуховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Малуховъ Тимофей
Отец ребёнка: Малуховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Малуховъ Петръ
Отец ребёнка: Малуховъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малуховъ Иванъ