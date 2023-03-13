Малухова Ирина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малухова Ирина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Малуховъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Малуховъ Тимофей

Отец ребёнка: Малуховъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Малуховъ Петръ

Отец ребёнка: Малуховъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малуховъ Иванъ

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