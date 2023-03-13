Малуховъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалуховъ Иванъ

Малуховъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

28.05.1784

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Малуховъ Иванъ

Мать: Малухова Стефанида Алексеева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Малухова Ирина Егорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Малуховъ Тимофей

Мать ребёнка: Малухова Ирина Егорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Малуховъ Петръ

Мать ребёнка: Малухова Ирина Егорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малухова Ирина Егорова

Смерть
28.05.1784
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан