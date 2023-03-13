Малуховъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти28.05.1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Малуховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Малухова Ирина Егорова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Малуховъ Тимофей
Мать ребёнка: Малухова Ирина Егорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Малуховъ Петръ
Мать ребёнка: Малухова Ирина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малухова Ирина Егорова
Смерть
28.05.1784