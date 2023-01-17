Щепетков Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щепетков Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1872 ст.
Дочь: Разживина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шепетков Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно