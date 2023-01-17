Щепетков Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепетков Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щепетков Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1872 ст.

Дочь: Разживина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепетков Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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