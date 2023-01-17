Захарова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Захаров Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Захаров Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно