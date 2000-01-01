Липовка Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липовка Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.?.1909
Сын: Липовка Григорий
Мать ребёнка: Марина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липовка Владимир
Мать ребёнка: Марина Николаевна
Смерть
Неизвестно