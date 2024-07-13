Фатьянова (Полковникова) Татьяна Ивановна 09.02.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фатьянова (Полковникова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатьянов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Фатьянов Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатьянов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фатьянов Иван Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатьянов Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Фатьянова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Фатьянов Иван Ермолаевич

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