Фатьянова (Полковникова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатьянов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Фатьянов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фатьянов Иван Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Фатьянова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Фатьянов Иван Ермолаевич