Снопковская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Снопковская Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Снопковский Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Снопковский Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Снопковский Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Снопковский Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Снопковский Яков Николаевич