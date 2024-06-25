Снопковская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снопковская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снопковский Яков Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Снопковская Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Снопковский Яков Николаевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Снопковский Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Снопковский Яков Николаевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Снопковский Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Снопковский Яков Николаевич

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