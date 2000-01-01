Чулакова Васса Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1882 ст.
Дочь: Чулакова Елена Анастасиевна
Отец ребёнка: Чулаков Анастасий Константинович
Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно