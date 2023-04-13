Волик (Церкверова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1878
Рождение ребёнка
03.09.1880
Отец ребёнка: Волик Влас Кириллович
Рождение ребёнка
07.01.1886
Сын: Волик Иван Власьевич
Отец ребёнка: Волик Влас Кириллович
Рождение ребёнка
31.08.1887
Отец ребёнка: Волик Влас Кириллович
Рождение ребёнка
06.09.1892
Дочь: Николаенко Мария Власьевна
Отец ребёнка: Волик Влас Кириллович
Рождение ребёнка
07.05.1897
Дочь: Кучеренко Пелагея Власьевна
Отец ребёнка: Волик Влас Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно