Волик (Церкверова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волик (Церкверова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1878

Муж: Волик Влас Кириллович

Рождение ребёнка
03.09.1880

Сын: Волик Захар Власьевич

Отец ребёнка: Волик Влас Кириллович

Рождение ребёнка
07.01.1886

Сын: Волик Иван Власьевич

Отец ребёнка: Волик Влас Кириллович

Рождение ребёнка
31.08.1887

Сын: Волик Семен Власьевич

Отец ребёнка: Волик Влас Кириллович

Рождение ребёнка
06.09.1892

Дочь: Николаенко Мария Власьевна

Отец ребёнка: Волик Влас Кириллович

Рождение ребёнка
07.05.1897

Дочь: Кучеренко Пелагея Власьевна

Отец ребёнка: Волик Влас Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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