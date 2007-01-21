Коваленко Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2007

Отец: Коваленко Алексей

Мать: Коваленко Юлия Анатольевна

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