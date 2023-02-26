Роман Иванов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1738
Дата смерти1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Агафия Романова
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1802
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.