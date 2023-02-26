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Роман Иванов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1738

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1766

Сын: Матюхов Ефимий Романов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Агафия Романова

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1802
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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