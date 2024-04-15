Белокур (Николаенко) Феодосия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Николаенко) Феодосия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1880 ст.

Муж: Белокур Андрей Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
14.09.1881 ст.

Сын: Белокур Никита Андреевич

Отец ребёнка: Белокур Андрей Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Белокур Андрей Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
22.12.1889 ст.

Дочь: Юлиания Андреевна

Отец ребёнка: Белокур Андрей Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
29.02.1892 ст.

Сын: Белокур Касьян Андреевич

Отец ребёнка: Белокур Андрей Федорович

Николаевка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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