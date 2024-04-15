Белокур (Николаенко) Феодосия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1880 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
14.09.1881 ст.
Отец ребёнка: Белокур Андрей Федорович
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Белокур Андрей Федорович
Рождение ребёнка
22.12.1889 ст.
Дочь: Юлиания Андреевна
Отец ребёнка: Белокур Андрей Федорович
Рождение ребёнка
29.02.1892 ст.
Отец ребёнка: Белокур Андрей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно