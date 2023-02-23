Щеулова Екатерина Володина
Место рожденияСело Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.02.1900
Рождение ребёнка
19.02.1903
Сын: Щеулов (однодворец) Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1905
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Василий Иванович
Смерть
Неизвестно