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Щеулова Екатерина Володина

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Место рождения

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.02.1900

Муж: Щеулов (однодворец) Василий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1903

Сын: Щеулов (однодворец) Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Василий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1905

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Василий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Василий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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