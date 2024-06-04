Чекенев (Ермохин) Иван Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекенев (Ермохин) Иван Филиппов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Чекенев (Ермохин) Филипп Васильев

Мать: Ермохина (Чекенева) Евдокия (Авдотья) Никифорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермохина (Каракова) Авдотья Павлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Чекенев (Ермохин) Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Ермохина (Каракова) Авдотья Павлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Клемешина (Чекенева) Василиса Иванова

Мать ребёнка: Ермохина (Каракова) Авдотья Павлова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1874

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