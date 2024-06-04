Чекенев (Ермохин) Иван Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Чекенев (Ермохин) Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Ермохина (Каракова) Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Клемешина (Чекенева) Василиса Иванова
Мать ребёнка: Ермохина (Каракова) Авдотья Павлова
Смерть
После 1874