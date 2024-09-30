Хуопалайнен Абрам Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуопалайнен Абрам Андреевич

Хуопалайнен Абрам Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1897

Отец: Хуопалайнен Андрей Якобович

Мать: Хуопалайнен (Бьёркхальдт) Екатерина Матвеевна

Бракосочетание
02.03.1930

Жена: Хуопалайнен (Пекки) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
18.08.1930

Сын: Хуопалайнен Джоул Абрамович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пекки) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
27.01.1932

Сын: Хуопалайнен Эйнар Абрамович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пекки) Екатерина Андреевна

Бракосочетание
07.05.1933

Жена: Хуопалайнен Катарина Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.