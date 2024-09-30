Хуопалайнен Абрам Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1897
Бракосочетание
02.03.1930
Рождение ребёнка
18.08.1930
Сын: Хуопалайнен Джоул Абрамович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пекки) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
27.01.1932
Сын: Хуопалайнен Эйнар Абрамович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Пекки) Екатерина Андреевна
Бракосочетание
07.05.1933
Смерть
Неизвестно