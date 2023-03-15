Михеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1983 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: ?

Мать: Михеева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1983

Сын: Михеев Денис Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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