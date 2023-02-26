Фирсякова Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Федунова Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов
Рождение ребёнка
До 1824
Сын: Венедикт Григорьев
Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Исидора Григорьева
Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1849
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1853
Сын: Яков мл.
Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1859
Дочь: Федора Григорьева
Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1862
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1868
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Фирсиков Ефим (Евфимий) Григорьев
Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно