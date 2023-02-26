Фирсякова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсякова Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Федунова Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов

Рождение ребёнка
До 1824

Сын: Венедикт Григорьев

Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Исидора Григорьева

Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Яков Григорьев

Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.05.1853

Сын: Яков мл.

Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Федора Григорьева

Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1862

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1868

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Фирсиков Ефим (Евфимий) Григорьев

Отец ребёнка: Фирсяков Григорий Филипов

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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