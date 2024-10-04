Шепелева Харитина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелева Харитина Михайловна

Шепелева Харитина Михайловна

Место рождения

Глухово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.
1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
13.01.1858 ст.

Муж: Мымрин Давид Степанович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Кристина Михайловна - вторая жена Давида
Бракосочетание
21.05.1871 ст.

Муж: Шепелев Иван Григорьевич

Высоково, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.