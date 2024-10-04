Шепелева Харитина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1858 ст.
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Кристина Михайловна - вторая жена Давида
Бракосочетание
21.05.1871 ст.
Высоково, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно