Ирина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Лукьянович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яков Гавриилович

Отец ребёнка: Гавриил Лукьянович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Параскева Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Лукьянович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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