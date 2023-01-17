Ирина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Лукьянович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яков Гавриилович
Отец ребёнка: Гавриил Лукьянович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Параскева Гаврииловна
Отец ребёнка: Гавриил Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Лукьянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно