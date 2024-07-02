Беда (Скидан) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беда Сергей Федосиевич
Рождение ребёнка
07.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беда Сергей Федосиевич