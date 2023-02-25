Шаманина Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1851 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Андрей Яковлевич
Бракосочетание
До 1851
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шаманин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Маремьяна Андреевна
Отец ребёнка: Шаманин Андрей Яковлевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно