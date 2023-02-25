Шаманина Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Марфа Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1851 ст.

Сын: Шаманин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Шаманин Андрей Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1851

Муж: Шаманин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шаманин Андрей Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Маремьяна Андреевна

Отец ребёнка: Шаманин Андрей Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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