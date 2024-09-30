Хютти (Каркиайнен) Елена Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.01.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1921
Муж: Хютти Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1921
Дочь: (Хютти) Хельми Петровна
Отец ребёнка: Хютти Петр Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1923
Сын: Хютти Константин Петрович
Отец ребёнка: Хютти Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1925
Сын: Хютти Рейно Петрович
Отец ребёнка: Хютти Петр Иванович
Смерть
17.01.1928