Хютти (Каркиайнен) Елена Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХютти (Каркиайнен) Елена Исааковна

Хютти (Каркиайнен) Елена Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.01.1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.01.1921

Муж: Хютти Петр Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1921

Дочь: (Хютти) Хельми Петровна

Отец ребёнка: Хютти Петр Иванович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1923

Сын: Хютти Константин Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Иванович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1925

Сын: Хютти Рейно Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Иванович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
17.01.1928

Мы используем куки для улучшения работы сайта.