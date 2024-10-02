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Константин Емельянов

Место рождения

Лукерьино, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Емельян Семенов

Мать: Васса (Василиса) Кондратьева

Лукерьино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Варвара Константинова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лукерьино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анисья Константинова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лукерьино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Парфен Константинов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лукерьино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ефим Константинов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лукерьино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Константинова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
После 1865
По исповедке 1865 - старообрядец

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