Константин Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Емельян Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Варвара Константинова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анисья Константинова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1830
Сын: Парфен Константинов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ефим Константинов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Константинова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1865
По исповедке 1865 - старообрядец