Бузилова (Шутова) Домника Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова (Шутова) Домника Исааковна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Шутов Исаак Максимович

Мать: Шутова Наталья Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафия Лукинична

Отец ребёнка: Бузилов Лука Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.04.1850
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Лука Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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