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Urquhart (Urquhart) Matilda

Место рождения

Troup, Scotland

Дата рождения

Около 1360

Дата смерти

1442

Пол

Женский

Отец

Около 1325 г.р.

Мать

Около 1329 г.р.

Муж

1363 г.р.

Дети

Около 1389 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1360

Отец: De Urquhart William

Мать: De Ross Lilias

Troup, Scotland
Бракосочетание
1379

Муж: Keith Robert

St Andrews Diocese,Fifeshire,,Scotland
Рождение ребёнка
Около 1389

Сын: Keith William

Отец ребёнка: Keith Robert

Dunnottar Castle
Работа или профессия
Неизвестно
Heiress of Troup
Смерть
1442
Scotland
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