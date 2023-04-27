Urquhart (Urquhart) Matilda
Место рожденияTroup, Scotland
Дата рожденияОколо 1360
Дата смерти1442
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1360
Отец: De Urquhart William
Мать: De Ross Lilias
Troup, Scotland
Бракосочетание
1379
Муж: Keith Robert
St Andrews Diocese,Fifeshire,,Scotland
Рождение ребёнка
Около 1389
Сын: Keith William
Отец ребёнка: Keith Robert
Dunnottar Castle
Работа или профессия
Неизвестно
Heiress of Troup
Смерть
1442
Scotland