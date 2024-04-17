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Долгова Степанида Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Дочь: Долгова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Долгов Петр Максимович

Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Дочь: Долгова Харитина Петровна

Отец ребёнка: Долгов Петр Максимович

Рождение ребёнка
С 1906 по 1908 ст.

Сын: Долгов Киприан Петрович

Отец ребёнка: Долгов Петр Максимович

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Кустова Акулина Петровна

Отец ребёнка: Долгов Петр Максимович

Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: Долгова Мария Петровна

Отец ребёнка: Долгов Петр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Петр Максимович

Смерть
Неизвестно
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