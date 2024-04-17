Долгова Степанида Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Дочь: Долгова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Долгов Петр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Дочь: Долгова Харитина Петровна
Отец ребёнка: Долгов Петр Максимович
Рождение ребёнка
С 1906 по 1908 ст.
Отец ребёнка: Долгов Петр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Кустова Акулина Петровна
Отец ребёнка: Долгов Петр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Долгова Мария Петровна
Отец ребёнка: Долгов Петр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно