Янковская Марьям Керимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковская Марьям Керимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янковская Татьяна Станиславовна

Отец ребёнка: Янковский Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янковская Яна Станиславовна

Отец ребёнка: Янковский Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янковский Станислав

Рождение ребёнка
04.02.1974

Дочь: Янковская Снежана Станиславовна

Отец ребёнка: Янковский Станислав

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