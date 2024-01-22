Янковский Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янковская Татьяна Станиславовна
Мать ребёнка: Янковская Марьям Керимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янковская Яна Станиславовна
Мать ребёнка: Янковская Марьям Керимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1974
Дочь: Янковская Снежана Станиславовна
Мать ребёнка: Янковская Марьям Керимовна