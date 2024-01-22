Янковский Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковский Станислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янковская Татьяна Станиславовна

Мать ребёнка: Янковская Марьям Керимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янковская Яна Станиславовна

Мать ребёнка: Янковская Марьям Керимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янковская Марьям Керимовна

Рождение ребёнка
04.02.1974

Дочь: Янковская Снежана Станиславовна

Мать ребёнка: Янковская Марьям Керимовна

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