Гагарина (Мартынова) Юлия Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Мартынова) Юлия Соломоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1821

Дата смерти

10.04.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1842

Дочь: Ouroussoff Julie Lvovna

Отец ребёнка: Gagarin Lev Andreiyevich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1844

Сын: Gagarin Alexander Lvovitch

Отец ребёнка: Gagarin Lev Andreiyevich

Смерть
10.04.1909
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