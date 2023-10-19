Гагарина (Мартынова) Юлия Соломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1821
Дата смерти10.04.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1842
Дочь: Ouroussoff Julie Lvovna
Отец ребёнка: Gagarin Lev Andreiyevich
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1844
Сын: Gagarin Alexander Lvovitch
Отец ребёнка: Gagarin Lev Andreiyevich
Смерть
10.04.1909